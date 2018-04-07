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    Швейцарская банкнота в 10 франков стала лучшей банкнотой 2017 года

    AFP © Fabrice COFFRINI

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Национальный банк Швейцарии в 2017 году выиграл в голосовании премии "Банкнота года" благодаря купюре в 10 франков.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщается на официальном сайте Международного общества банкнот (IBNS).

    На банкноте-победительнице изображены человеческие руки с дирижерской палочкой и часовой механизм, символизирующие любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени.

    Отмечается, что конкуренцию Швейцарии составили Шотландия (купюра в £10 с изображением женщины-учёного), Канада (на 10-долларовой банкноте изображены четыре политика и регионы страны), Фиджи (на купюре в 7 долларов изображена первая победа национальной команды регби на Олимпийских играх).

    Также на победу претендовали норвежские 100 крон, на которых показан корабль викингов, и изображение китовых акул на купюре Джибути в 40 франков.

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