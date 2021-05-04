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Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну

Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну Как отмечается, данным предложением уже воспользовался 31 человек, из них 14 из Румынии, семь из Бельгии, семь из Германии
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4 мая 2021 г. 17:43
Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну

Власти швейцарского кантона Базель-Штадт приняли решение оплатить билет в любую страну Европы для бродяг и попрошаек, если те обязуются больше никогда не возвращаться в Швейцарию. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишут швейцарские СМИ.

По данным издания 20 Minuten, власти кантона готовы предоставить железнодорожный или авиабилет, а также 20 швейцарских франков любому попрошайке, который захочет вернуться на родину. В обмен необходимо подписать документ о том, что данный человек больше не вернется в Швейцарию, "как минимум какое-то время". Нарушение этих обязательств приведет к незамедлительной депортации.

Как отмечается, данным предложением уже воспользовался 31 человек, из них 14 из Румынии, семь из Бельгии, семь из Германии, двое из Италии и один из Франции.

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Версия на английском языке Swiss city offers beggars one-way tickets anywhere in Europe

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