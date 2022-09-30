О нас

Шварценеггер вызвал скандал, процитировав Терминатора в Освенциме

Шварценеггер вызвал скандал, процитировав Терминатора в Освенциме Американский киноактер и политик австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала после посещения Освенцима.
Это интересно
30 сентября 2022 г. 05:42
Шварценеггер вызвал скандал, процитировав Терминатора в Освенциме

Американский киноактер и политик австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала после посещения Освенцима.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, политик был с визитом в Польше, где посетил известный концлагерь. Там он оставил запись в книге отзывов, которая вызвала шквал недовольства поляков.

Это была знаменитая фраза из культового фильма "Терминатор": "I'll be back", что в переводе на русский: "Я еще вернусь".

Многим показалось, что здесь такие слова неуместны, а от этнического австрийца звучат двусмысленно.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Азербайджане 2023 год объявлен Годом Гейдара Алиева
В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева"
29 сентября 2022 г. 11:45
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi