Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале

Стриминговый сервис Netflix заказал шпионский сериал с актером Арнольдом Шварценеггером в главной роли

Стриминговый сервис Netflix заказал шпионский сериал с актером Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Как передает Report, об этом пишет Deadline .

"Поклонники со всего мира уже много лет просят меня устроить такую ​​безумную поездку, и теперь они наконец-то получат это благодаря нашим замечательным партнерам в Skydance и Netflix", - сказал Шварценеггер.

Отмечается, что актер также станет исполнительным продюсером проекта.

В сериале будут фигурировать отец (Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро), которые узнают, что оба долгие годы втайне друг от друга работают на ЦРУ. Сюжет сериала будет развиваться на фоне шпионских интриг, экшена и юмора.