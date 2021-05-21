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Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале

Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале Стриминговый сервис Netflix заказал шпионский сериал с актером Арнольдом Шварценеггером в главной роли
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21 мая 2021 г. 07:07
Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале
Арнольд Шварценеггер

Стриминговый сервис Netflix заказал шпионский сериал с актером Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Как передает Report, об этом пишет Deadline.

"Поклонники со всего мира уже много лет просят меня устроить такую ​​безумную поездку, и теперь они наконец-то получат это благодаря нашим замечательным партнерам в Skydance и Netflix", - сказал Шварценеггер.

Отмечается, что актер также станет исполнительным продюсером проекта.

В сериале будут фигурировать отец (Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро), которые узнают, что оба долгие годы втайне друг от друга работают на ЦРУ. Сюжет сериала будет развиваться на фоне шпионских интриг, экшена и юмора.

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Версия на азербайджанском языке Arnold Şvarsenegger serialda casus rolunu oynayacaq

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