​Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

«Спасибо за ваше беспокойство, но волноваться не о чем. Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал (мою трансляцию –Репорт) в Snapchat», — написал он в Twitter.

Ранее неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера на спортивном мероприятии в Южной Африке.

Мужчина разбежался и ударил Шварценеггера двумя ногами в спину, после чего был задержан.