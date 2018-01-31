Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за $2,5 млн

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов. Покупателем стал дилер по продаже люксовых машин Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 километров, приобретен им для перепродажи.

Как передает Report, об этом сообщает TMZ.

Автомобиль в модификации Grand Sport Vitesse был приобретен в 2014 году.

На разгон до 100 километров в час Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse тратит 2,6 секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 410 километров в час.

Ранее австрийская фирма Kreisel построила для Арнольда Шварценеггера первый в мире электрический Hummer H1. Его оснастили двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 490 лошадиных сил, а также комплектом батарей емкостью 100 киловатт-часов.