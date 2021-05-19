О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шляпу Индианы Джонса выставили на торги в Голливуде за 250 тыс. долларов

Шляпу Индианы Джонса выставили на торги в Голливуде за 250 тыс. долларов Шляпа искателя приключений Индианы Джонса, которого сыграл американский актер Харрисон Форд, может уйти с молотка за 250 тыс. долларов США.
Это интересно
19 мая 2021 г. 18:54
Шляпу Индианы Джонса выставили на торги в Голливуде за 250 тыс. долларов

Шляпа искателя приключений Индианы Джонса, которого сыграл американский актер Харрисон Форд, может уйти с молотка за 250 тыс. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду в аукционном доме Prop Store с офисами в Лондоне и Лос-Анджелесе, который проведет торги.

Памятный головной убор доктора Джонса появился в картине "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple Of Doom, 1984).

Среди прочих коллекционных объектов вниманию любителей кино будут представлены волшебная палочка и очки Гарри Поттера, использованные в обеих частях фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти" (Harry Potter and the Deathly Hallows, 2010-2011). Их оценочная стоимость составляет от 30 до 50 тыс. долларов за каждый предмет. Вырученные от реализации этого лота средства пойдут на нужды благотворительного фонда Lumos Джоан Роулинг, автора серии книг о мальчике-волшебнике.

С молотка также уйдет дроид на дистанционном управлении из кинофраншизы "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, 2019).

В общей сложности на аукцион будут выставлены более 1,2 тыс. уникальных объектов, использованных при съемках культовых кинокартин и телесериалов.

Исполнительный директор аукционного дома Брэндон Эллинджер отметил, что "коллекционные предметы, выставленные на торги, охватывают последние 60 лет кино- и телеиндустрии".

Аукцион пройдет с 29 июня по 1 июля в Голливуде, а общая выручка от торгов может составить более 6 млн долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
19 мая 2021 г. 12:40
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
19 мая 2021 г. 11:14
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
19 мая 2021 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
18 мая 2021 г. 16:00
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
17 мая 2021 г. 15:57
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi