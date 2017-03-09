Школьник из Дании откопал самолет времен Второй Мировой Войны

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Датский школьник, выполняя домашнее задание, обнаружил останки самолета времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал CNN.

Подросток при помощи металлоискателя пытался найти предметы, которые можно было бы принести на урок истории, чтобы выполнить домашнее задание. В итоге на глубине около восьми метров школьник обнаружил крупные куски железа.

Отец мальчика одолжил у соседей экскаватор, чтобы откопать находку.

В итоге выяснилось, что были обнаружены фрагменты фюзеляжа немецкого истребителя Messerschmitt, разбившегося в конце 1944 года.