 Серийный убийца бенгальских тигров арестован в Бангладеш

Правоохранительные органы Бангладеш задержали мужчину, убившего 70 бенгальских тигров за 20 лет.
Пятидесятилетний Хабиб Талукдер начал свою карьеру как сборщик меда, однако впоследствии начал охотиться. Он убивал тигров в лесу Сундарбан на границе Бангладеш и Индии.
«Он тайно проникал в Сундарбан и охотился на диких животных несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес. Он занимается этой преступной деятельностью, хотя против него ведется несколько дел… в этом замешаны влиятельные банды», — рассказали в правоохранительных органах.
Как сообщает Dhaka Tribune, Хабиб Талукдер числится в списке наиболее разыскиваемых преступников полиции и лесного департамента Бангладеш, в его отношении расследуются девять дел о преступлениях в лесной сфере.
После задержания мужчина был доставлен в суд, где было принято решение об его аресте.