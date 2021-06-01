Серийный убийца бенгальских тигров арестован в Бангладеш

Правоохранительные органы Бангладеш задержали мужчину, убившего 70 бенгальских тигров за 20 лет.

Правоохранительные органы Бангладеш задержали мужчину, убившего 70 бенгальских тигров за 20 лет.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

Пятидесятилетний Хабиб Талукдер начал свою карьеру как сборщик меда, однако впоследствии начал охотиться. Он убивал тигров в лесу Сундарбан на границе Бангладеш и Индии.

«Он тайно проникал в Сундарбан и охотился на диких животных несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес. Он занимается этой преступной деятельностью, хотя против него ведется несколько дел… в этом замешаны влиятельные банды», — рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщает Dhaka Tribune, Хабиб Талукдер числится в списке наиболее разыскиваемых преступников полиции и лесного департамента Бангладеш, в его отношении расследуются девять дел о преступлениях в лесной сфере.

После задержания мужчина был доставлен в суд, где было принято решение об его аресте.