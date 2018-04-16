Семилетний альпинист покорил самую высокую гору Африки - ФОТО

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Семилетний мальчик-альпинист из города Хайдерабад Саманью Потхураджу поднялся на высочайшую гору Африки Килиманджаро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Юный альпинист поднялся на самый высокий из них - пик Ухуро, высота которого - 5895 м над уровнем моря.

Подъем начался 29 марта и завершился 2 апреля, после этого молодой спортсмен вернулся в Индию. На гору он поднялся с национальным флагом своей страны, который установил на вершине.

"День был дождливый. Мне было немного страшно, болели ноги, я остановился на отдых на полпути, но потом добрался до вершины", - рассказал альпинист.

В подъеме на гору мальчика сопровождали его мать, а также тренер и еще один альпинист. Теперь С.Потхураджу намерен отправиться в Австралию, чтобы подняться на самый высокий пик этого континента гору Косцюшко.

Как сообщила мать мальчика, он мечтает установить мировой рекорд по числу пиков, покоренных ребенком его возраста.