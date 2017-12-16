Семья "Мисс Ирак" сбежала из страны после ее селфи с "Мисс Израиль"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Семья победительницы конкурса "Мисс Ирак" Сары Идан сбежала в США после того, как в прошлом месяце иракская красавица сделала селфи с королевой красоты из Израиля и снялась в бикини на конкурсе "Мисс Вселенная" в Лос Анджелесе. Как сообщает Report, по словам девушки, после конкурса ей начали поступать угрозы, передает Daily Mail.

Сара Идан и Адар Гандельсман сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2017". "Мисс Ирак" подписала снимок: "Мира и любви от "мисс Ирак" и "мисс Израиль".

"Мисс Израиль" просто отметила: "Чтобы вы знали: это "мисс Ирак", и она изумительна".

Однако нашлись и те, кому не понравился примирительный жест девушек. Дело в том, что Ирак не признает права Израиля на существование. Страны не поддерживают дипломатических отношений.