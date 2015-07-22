​Семья итальянки, которую перепутали в роддоме, требует рекордную компенсацию

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Судебный иск на сумму 9 миллионов евро предъявили властям южно-итальянской области Апулии 26-летняя девушка по имени Антонелла и ее биологические родители и брат, которые стали жертвами фатальной ошибки, происшедшей в государственной больнице города Каноза-ди-Пулья в 1989 году, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Это рекордная для Италии сумма иска по делам такого рода, пишут местные СМИ.

История в духе душещипательных телесериалов произошла 22 июня 1989 года в роддоме, где двум женщинам одновременно было проведено кесарево сечение. По неизвестным пока причинам, но скорее всего из-за недосмотра медперсонала, новорожденных перепутали и отдали в чужие семьи.

Судьба этих девочек оказалось незавидной. Как пишут СМИ, одна из них - Лорена - всегда чувствовала себя не в своей тарелке и никогда не испытывала желания делиться своими проблемами с родителями. В итоге в возрасте 18 лет она вышла замуж и покинула семью.

Жизнь другой девочки - Антонеллы - превратилась в настоящую трагедию. С самого начала ее родители, испытывавшие серьезные материальные трудности, не обращали особого внимания на ребенка и фактически не заботились о нем. После развода девочка сначала переехала к дедушке с бабушкой, а затем и вовсе оказалась в детском доме. В итоге в 2008 году она была удочерена другой семьей из города Фоджа. Своих приемных родителей Антонелла искренне любит и считает родными людьми, но подспудно она всегда чувствовала, что в ее жизни существует какая-то загадка.

Разрешить проблему помог Facebook, пользователи которого обратили внимание на поразительное сходство между фотографиями двух молодых людей. Так Антонелла неожиданно нашла своего родного брата Франческо, а затем и своих биологических родителей. Их биологическое родство полностью подтвердил анализ ДНК.

Спустя 26 лет после трагической ошибки девушка решила потребовать от властей Апулии возмещения морального вреда в размере трех миллионов евро, а ее биологические родители и брат - в размере шести миллионов евро. Процесс по этому делу начнется в сентябре в суде города Трани.

"Это будет сложное дело во всех смыслах слова", - указывают итальянские СМИ.