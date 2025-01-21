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Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет

Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет Сегодня жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет.
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21 января 2025 г. 14:28
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет

Сегодня жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет.

Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики Бакинского государственного университета.

Сразу после захода Солнца шесть планет Солнечной системы — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в одну линию на ночном небе.

В кафедре отметили, что четыре из этих планет — Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — будут видны невооруженным глазом. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется телескоп.

Следующий подобный парад планет ожидается 28 февраля 2025 года, когда к шести планетам присоединится Меркурий, и на небе можно будет одновременно наблюдать семь планет Солнечной системы.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün “planetlərin böyük paradı” müşahidə olunacaq

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