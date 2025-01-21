Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет

Сегодня жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет.
Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики Бакинского государственного университета.
Сразу после захода Солнца шесть планет Солнечной системы — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в одну линию на ночном небе.
В кафедре отметили, что четыре из этих планет — Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — будут видны невооруженным глазом. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется телескоп.
Следующий подобный парад планет ожидается 28 февраля 2025 года, когда к шести планетам присоединится Меркурий, и на небе можно будет одновременно наблюдать семь планет Солнечной системы.