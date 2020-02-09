​Сегодня в США вручат премию "Оскар"

Победители премии академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" станут известны в воскресенье, 92-я торжественная церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, второй год подряд церемония "Оскара" пройдет без ведущего: представлять победителей будут их коллеги по цеху. В числе тех, кто выйдет на сцену, организаторы премии заявили Тома Хэнкса, Сандру О, Натали Портман, Джейн Фонду, Тимоти Шаламета, Оливию Голдман, Пенелопу Круз, Бри Ларсон, Киану Ривза, Рами Малека и других известных актеров и представителей шоу-бизнеса. Ожидается, что церемония на сцене Dolby Theatre, которая, по подсчетам Forbes, обошлась организаторам в 44 миллиона долларов, удивит гостей новым художественным оформлением сцены и будет наполнена музыкальными номерами.

Трансляцию церемонии, которая считается кульминацией сезона кинонаград в США, увидят более чем в 225 странах мира.

Традиционно победители "Оскара", который вручается в 24 категориях, получают статуэтку рыцаря, покрытую 24-каратным золотом. Стоимость награды, считающейся самой престижной в мире кино, составляет около 400 долларов.