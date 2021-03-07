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Сделавшая Путину предложение девушка рассказала об его реакции

Сделавшая Путину предложение девушка рассказала об его реакции Жительница Иваново Юлия Шилова в эфире "России 1" рассказала, что случилось с ней после того, как она сделала предложение Владимиру Путину
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7 марта 2021 г. 16:58
Сделавшая Путину предложение девушка рассказала об его реакции
Владимир Путин и Юлия Шилова

Жительница Иваново Юлия Шилова в эфире "России 1" рассказала, что случилось с ней после того, как она сделала предложение Владимиру Путину.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Россия", в прошлом году девушка обратилась к президенту во время его рабочей поездки в Иваново.

Она передала две свои фотографии с номером телефона и краткой информацией о себе.

Позднее Путин заявил, что после такого поступка она прославится на всю страну.

"Он, к сожалению, мне не перезвонил", — рассказала Шилова год спустя.

Девушка также добавила, что после обращения к президенту у нее появилось много поклонников, но никто из них так и не смог покорить сердце девушки.

Она назвала Путина "волевым, целеустремленным и сильным" и заявила, что давно им восхищается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPutinə evlənməyi təklif edən qadın prezidentin buna reaksiyasından danışdı

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