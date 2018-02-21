Сборная Германии привезла на Олимпиаду 3,5 тысячи литров безалкогольного пива

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Члены олимпийской сборной Германии по рекомендации врача пьют безалкогольное пиво после тренировок, чтобы восстановиться к соревнованиям. Как сообщает Report, для этого пивоварня Krombacher отправила в Олимпийскую деревню около 3,5 тысяч литров этого напитка, пишет издание The New York Times.

Инициатором распития пива в команде стал преподаватель технического университета Мюнхена Йоннас Шерр, которого назначили врачом лыжной команды. В 2009 году он обнаружил, что безалкогольное пиво уменьшает воспаления и инфекции дыхательных путей — это, по его мнению, положительно сказывается на состоянии спортсменов.

«Это отличный напиток после тренировки или турнира», — отметил биатлонист Симон Шемпп (Simon Schempp) завоевавший в Южной Корее серебряную медаль. Горнолыжник Линус Штрассер (Linus Strasser) подтвердил, что спортсмены используют пиво в качестве изотоника.

По данным The New York Times, многие немцы в других видах спорта тоже пьют безалкогольный напиток, чтобы восстановить силы.

Сборная Германии на Олимпиаде идёт на втором месте в неофициальном медальном зачёте с 23 медалями (11 золотых).

Журналисты отметили, что компания Krombacher также отправила в Южную Корею 11 тысяч литров алкогольного пива для атлетов, которые уже закончили соревнования.