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    ​Сбой в системе оплаты проезда позволил жителям Лондона бесплатно ездить на метро

    Из-за сбоя работникам станций метро и пригородных поездов пришлось открыть турникеты

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Лондоне тысячи пассажиров метро, автобусов и пригородных поездов 2 января не платят за проезд из-за сбоя в системе оплаты поездок при помощи магнитных транспортных карт Oyster, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что из-за сбоя работникам станций метро и пригородных поездов пришлось открыть турникеты. Причиной стало то, что считывающие устройства для смарт-карт Oyster, фиксирующие начало и конец поездки, вышли из строя. Не работают турникеты и в лондонских автобусах.

    Считается, что десятки тысяч фунтов выручки будут упущены из-за произошедшего сбоя. Интересно то, что неисправность произошла на следующий день после очередного повышения тарифов на оплату проезда.

    По словам управления транспортной системой города, причина в "технической неисправности".

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