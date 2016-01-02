​Сбой в системе оплаты проезда позволил жителям Лондона бесплатно ездить на метро

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Лондоне тысячи пассажиров метро, автобусов и пригородных поездов 2 января не платят за проезд из-за сбоя в системе оплаты поездок при помощи магнитных транспортных карт Oyster, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что из-за сбоя работникам станций метро и пригородных поездов пришлось открыть турникеты. Причиной стало то, что считывающие устройства для смарт-карт Oyster, фиксирующие начало и конец поездки, вышли из строя. Не работают турникеты и в лондонских автобусах.

Считается, что десятки тысяч фунтов выручки будут упущены из-за произошедшего сбоя. Интересно то, что неисправность произошла на следующий день после очередного повышения тарифов на оплату проезда.

По словам управления транспортной системой города, причина в "технической неисправности".