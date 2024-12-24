Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Санта-Клаус во вторник, в преддверии католического Рождества, вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки по всему миру.

Санта-Клаус во вторник, в преддверии католического Рождества, вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

Санта-Клаус покинул Северный полюс в 15:00 по бакинскому времени. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которых бежит знаменитый красноносый олень Рудольф.

НОРАД использует системы радиолокационных станций, спутники и истребители для определения местоположения Санта-Клауса.

В соответствии с традицией, Санта-Клаус отправляется в кругосветное путешествие 24 декабря. Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".