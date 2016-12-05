Самым безопасным городом в мире назван Токио

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Исследовательский центр Economist Intelligence Unit, являющийся подразделением британского журнала Economist, опубликовал рейтинг самых безопасных городов мира, сообщает Report со ссылкой на центр.

Большая часть населения мира проживает в городах, поэтому безопасность в городах является приоритетом при выборе места для жизни.

Самым безопасным городом названа столица Японии - Токио, в котором проживает 38 млн. человек. Токио также назван самым дорогим городом мира.

Второе место отдано Сингапуру. Сингапур выделяется среди всех остальных по параметрам личной безопасности, а также наивысшими показателями по ведению бизнеса. Третий по безопасности в мире город - японская Осака.

Лучшим в Европе и четвертым в мире по безопасности названа столица Швеции - Стокгольм. Пятое место занял Амстердам.

В исследовании проводится оценка городов по 40 индикаторам в 4 основных параметрах – цифровая безопасность, безопасность здоровья, инфраструктурная безопасность и личная безопасность. В итоге, каждый город получает баллы, максимальное число балов – 100.