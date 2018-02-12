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    Самый высокий отель в мире открывается в Дубае

    © AFP

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Самый высокий отель в мире  открывается в Дубае сегодня. Высота 75-этажного здания составит 356 м. Как cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новый отель Gevora расположился на центральном шоссе шейха Зайда, рядом с Международным финансовым центром. Комплекс построил бизнесмен Маджид аль Аттар.

    В отеле более пятисот номеров, а также пять ресторанов местной и интернациональной кухни. На крыше отеля — ресторан с панорамным видом на город. 

    Предыдущий рекорд тоже принадлежит Дубаю. Речь идёт об отеле Marriott Marquis — двух 72-этажных башнях высотой в 355 метров. 

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