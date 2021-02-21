Самый толстый ребенок мира похудел до неузнаваемости

Арья Пермана из Индонезии, носивший "титул" самого толстого ребенка в мире, сбросил столько килограммов, что узнать мальчика не представляется возможным

Арья Пермана из Индонезии, носивший "титул" самого толстого ребенка в мире, сбросил столько килограммов, что узнать мальчика не представляется возможным.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, еще недавно, в возрасте 11 лет, Арья весил рекордные 193 килограмма - он был настолько толстым, что невозможно было найти одежду, которая смогла бы на него налезть. Целыми днями занимался исключительно тем, что ел вредную еду и валялся в бассейне, чтобы хоть как-то охладить свои телеса.

Мальчик даже не ходил в школу - он попросту не смог бы преодолеть пешком такое расстояние.

Теперь же мальчик похудел настолько, что может карабкаться по деревьям и кататься на велосипеде. Ему даже удалось несколько раз посетить школу, пока ее не закрыли из-за коронавируса.

Арье рассказали о том, как питаться правильно, его родители посадили его на жесткую диету, а финальным аккордом в его похудении стала операция на желудке.

В итоге мальчик сбросил более ста килограммов и продолжает худеть. Он надеется когда-нибудь стать футболистом.