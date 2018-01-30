Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В испанской деревне Бьенвенида, провинция Бадахос, в возрасте 113 лет скончался Франциско Нуньес Оливейра, считавшийся старейшим мужчиной планеты, сообщает Report со ссылкой на издание The Local.

Оливейра родился в Бьенвениде 13 декабря 1904 года (по другим данным, 13 сентября 1904 года).

Оливейра утверждал, что никогда не жаловался на здоровье, не ломал кости и имел прекрасное артериальное давление. В 90 лет ему удалили почку, в 98 - катаракту.

У долгожителя было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков. Его признали старейшим мужчиной в мире после смерти Исраэля Криштала из Израиля 11 августа 2017 года.

Новыми претендентами на этот титул стали японец Масадзо Нонака, родившийся 25 июля 1905 года, и Густав Гернет из Германии, родившийся 15 октября 1905 года.