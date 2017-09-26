Самый крупный в мире необработанный алмаз продали за 53 млн долларов США

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Британский магнат Лоуренс Графф выкупил самый крупный в мире необработанный алмаз Lesedi la Rona ("Наш свет") за 53 млн долларов у канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corporation, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наша команда высококлассных мастеров использует многолетний опыт работы с самыми ценными алмазами и будет трудиться день и ночь, чтобы обеспечить достойное будущее этому подарку матери природы", - заявил глава компании Graff Diamonds International.

Газета отмечает, что бесцветный алмаз массой 1109 карат, обнаруженный в 2015 году на руднике Карове в Ботсване, целый год искал покупателя. В июне 2016 года канадская компания выставила его на торги аукционного дома Sotheby's с минимальной ценой выкупа в 70 млн долларов США, однако торги были остановлены на отметке 61 млн долларов. И хотя драгоценный камень больше нигде не выставлялся, по словам руководителя Lucara Diamond Corporation Уильяма Лемба, интерес к нему не угасал.