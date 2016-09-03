Самый длинный в мире стеклянный мост закрыт из-за наплыва посетителей

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Власти китайской провинции Хунань временно закрыли для посетителей самый длинный и высокий в мире мост со стеклянным дном, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

430-метровый мост, на строительство которого было затрачено 3,4 млн. долларов, был торжественно открыт две недели назад в национальном парке Чжанцзяцзе, и сразу же привлек большой интерес туристов.

Чиновники объясняют закрытие моста необходимостью провести срочные работы по техническому обслуживанию объекта.

Представитель администрации парка заявил, что на стеклянной переправе нет никаких повреждений, но число желающих пройти по мосту в десять раз превысило его пропускную способность.

Мост рассчитан на 8 тыс. посетителей в день.