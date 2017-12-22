Самый длинный стеклянный мост в мире достроили в Китае

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В китайской провинции Хэбэй окончено строительство нового самого длинного стеклянного моста. Его планируют открыть для туристов уже в это воскресенье.

Как передает Report, об этом сoобщил China Daily.

По данным, длина мост составляет 488 м, а ширина — 2 м. Он расположен в живописном районе Хунъягу около города Шицзячжуан и соединяет две отвесных скалы. В конструкции моста использованы 1077 панелей прозрачного стекла, общий вес архитектурного объекта составляет порядка 70 т.

Как уточняет издание, мост сконструирован таким образом, что он немного качается в момент, когда посетители проходят к его центру. Несмотря на то, что конструкция способна выдержать до 2 тыс. человек, одновременно на него смогут зайти не более 500 человек.