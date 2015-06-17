​Самый продолжительный пост в мире будут соблюдать в Исландии

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Самый продолжительный пост в мире будут держать в Исландии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, для жителей столицы - города Рейкьявик пост будет длиться 22 часа 34 минуты.

Самый короткий пост будут держать в аргентинском городе Ушуайя ( 8 часов 57 минут).

В Турции самый продолжительный пост в первый день Рамадана будет в Синопе (17 часов 37 минут), а самый короткий - в Хайате (16 часов 38 минут).

Первый день Рамадана в Берлине, где проживает множество эмигрантов, продлится 18 часов 22 минуты, в Брюсселе - 18 часов 9 минут, Амстердаме - 18 часов 24 минуты, Париже - 17 часов 49 минут.

Отметим, что продолжительность поста в Азербайджане составит около 17-ти часов.