​Самый большой самолет в мире чуть не снесло ветром - ВИДЕО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ На выходных в Дюссельдорфе был ветрено и мокро, в результате чего Airbus A380 - самый большой пассажирский авиалайнер в мире - испытал немало трудностей при заходе на посадку.

Как передает Report, A380 настолько большой, что хвостовая шайба буквально не вмещается в кадр.

Высота хвоста аэробуса около 24 метров. При полной загрузке он весит почти 434 тонны, а для полной остановки ему требуется полоса длиной 1,5 километра, но на видео, когда его сносит ветром, самолет кажется не таким уж массивным и тяжелым.