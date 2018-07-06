Самую маленькую собаку в мире клонировали в 49-й раз

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Пса породы чихуахуа по кличке Чудо-Милли (Miracle Milly) клонировали в 49-й раз.

Как сообщает Report cо ссылкой на Daily Mail, специалисты занимаются клонированием шестилетнего животного в попытке понять, по какой причине оно является столь миниатюрным.

При рождении Милли весила меньше 28 граммов и помещалась в чайную ложку. Ветеринары посчитали, что новорожденный питомец не выживет. Тем не менее, хозяйка щенка, американка Ванеса Семлер, кормила щенка каждые два часа из пипетки и смогла выходить его.

В 2012 году Чудо-Милли занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую маленькую собаку в мире. Животное достигает в высоту всего около 10 сантиметров и весит 400 граммов.

12 клонов Милли живут в доме Семлер.