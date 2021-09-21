Самую белую в мире краску внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Американские ученые создали самую белую в мире краску. Она способна отражать практически весь свет от солнечных лучей.

Американские ученые создали самую белую в мире краску. Она способна отражать практически весь свет от солнечных лучей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, традиционная белая краска отражает примерно 90% солнечного света. А новое вещество, которое создали в США, способна "отдавать" обратно до 98% солнечного света.

Усиления эффекта удалось добиться благодаря применению сульфата бария. Это вещество в большом количестве добавили в новый состав краски.

Формулу новой краски уже успели запатентовать, кроме того, она уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Эксперты считают, что в будущем с помощью новой краски можно будет охлаждать помещения. Дело в том, что она способна действовать как кондиционер.

Кстати, в природе примерно таким же эффектом обладают ледники в Антарктиде. Материк получает довольно большое количество солнечного света, но он практически полностью рассеивается, ведь поверхность южного материка практически полностью покрыта льдом и снегом.