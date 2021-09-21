О нас
Report Georgia
Аудио новости

Самую белую в мире краску внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Самую белую в мире краску внесли в Книгу рекордов Гиннесса Американские ученые создали самую белую в мире краску. Она способна отражать практически весь свет от солнечных лучей.
Это интересно
21 сентября 2021 г. 06:52
Самую белую в мире краску внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Американские ученые создали самую белую в мире краску. Она способна отражать практически весь свет от солнечных лучей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, традиционная белая краска отражает примерно 90% солнечного света. А новое вещество, которое создали в США, способна "отдавать" обратно до 98% солнечного света.

Усиления эффекта удалось добиться благодаря применению сульфата бария. Это вещество в большом количестве добавили в новый состав краски.

Формулу новой краски уже успели запатентовать, кроме того, она уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Эксперты считают, что в будущем с помощью новой краски можно будет охлаждать помещения. Дело в том, что она способна действовать как кондиционер.

Кстати, в природе примерно таким же эффектом обладают ледники в Антарктиде. Материк получает довольно большое количество солнечного света, но он практически полностью рассеивается, ведь поверхность южного материка практически полностью покрыта льдом и снегом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
14 сентября 2021 г. 18:35
Армения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
ФотоАрмения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
15 сентября 2021 г. 14:05
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
16 сентября 2021 г. 10:07
В Баку найден труп женщины
В Баку найден труп женщины
16 сентября 2021 г. 23:30
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi