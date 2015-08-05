Samsung создает фонд помощи сотрудникам, заболевшим на производстве

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Корейская компания Samsung организовала специальный фонд помощи сотрудникам, получившим тяжелые заболевания на опасных для здоровья производствах, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Уставный капитал фонда составил около 85,5 млн. долларов. Кроме организации лечения, деньги из этого фонда будут поступать в исследования, которые будут призваны понизить вред производства для здоровья рабочих. Среди болезней, кроме рака, также лейкемия и лимфома.

Ранее компании пришлось выступить с официальными извинениями перед своими сотрудниками и их семьями. По данным активистов, около 200 сотрудников Samsung получили тяжелые заболевания на производстве и 70 из них скончались.