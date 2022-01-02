Самой пожилой в мире женщине исполнилось 119 лет

Японка Канэ Танака, которая в Книге рекордов Гиннесса признана самой пожилой женщиной в мире, отмечает в воскресенье свое 119-летие.

Японка Канэ Танака, которая в Книге рекордов Гиннесса признана самой пожилой женщиной в мире, отмечает в воскресенье свое 119-летие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Танака проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока и практически не имеет возможности встречаться со своими родственниками из-за антиковидных ограничений.

Японка родилась 2 января 1903 года. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Танака всю свою жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще до войны. После выхода на пенсию в 1970-е несколько раз выезжала в США.

С 2005 года она живет в доме престарелых в Фукуоке. Танака рано встает, любит играть в реверси и другие настольные игры и не отказывает себе в сладком. В возрасте 103 лет японке удалили раковую опухоль, с тех пор другие серьезные недуги ее не беспокоили.

По официальным данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежал француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ее возраст составлял 122 года и 164 дня.