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Самое высотное здание Нью-Йорк отмечает юбилей

Самое высотное здание Нью-Йорк отмечает юбилей Высотное здание Empire State Building, олицетворяющее штат Нью-Йорк и одноименный город, празднует 90-летие на фоне оживающего мегаполиса
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1 мая 2021 г. 20:42
Самое высотное здание Нью-Йорк отмечает юбилей

Высотное здание Empire State Building, олицетворяющее штат Нью-Йорк и одноименный город, празднует 90-летие на фоне оживающего мегаполиса.

Как передает Report, по торжественному случаю верхушка небоскреба в ночной темноте освещается белоснежными огнями.

Небоскреб, получивший свое имя от неофициального названия штата Нью-Йорк, был введен в строй в разгар Великой депрессии 1 мая 1931 года и стал самым высотным зданием в городе почти на четыре десятилетия, в мире он удерживал этот рекорд на протяжении 23 лет. При этом скорость постройки 102-этажного небоскреба тоже стала рекордной и заняла у 3 439 человек, участвовавших в возведении здания, один год и 45 дней. Церемонию открытия здания провел находившийся тогда у власти президент США Герберт Гувер, которому доверили впервые включить освещение в Empire State Building. На этом же мероприятии присутствовал губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт, который в 1933 году стал следующим главой государства.

Здание стало местом финальной сцены фильма "Кинг-Конг" (King Kong, 1933). Из-за экономического кризиса офисы внутри небоскреба, способные вмещать порядка 15 тыс. человек, оказались полностью заполнены лишь через 10 лет, из-за чего в первые годы местные жители придумали небоскребу альтернативное название - Empty State Building (от английского empty - пустой). Приносить прибыль здание начало лишь через 20 лет.

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