Самая жаркая ночь зафиксирована в Омане

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Ночь на 27 июня стала самой жаркой за всю историю наблюдений в мире. 26 июня в Кирияте (Оман) было очень жарким: температура поднялась до +50 °С. Это жарко, но не то чтобы необычно для Омана. Однако ночью температура опустилась лишь до +42,6 °С, что стало самой высокой ночной температурой в мире. Предыдущий рекорд такого рода был установлен тоже в Омане: 27 июня 2011 года ночная температура в аэропорте Хасаб составила +41,9 °С, сообщает «Моя планета» со ссылкой на LiveScience, передает Report.

По мнению специалистов, новый температурный рекорд был установлен благодаря воздушным массам высокого давления над Аравийским полуостровом, который не пропускает влажные ветры с Индийского океана и препятствует охлаждению. Самый жаркий день был зафиксирован тоже в Аравии, в июле 2016 года в Кувейте - +54 °С.