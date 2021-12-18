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Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет Китаянка Алимихан Сейти умерла на 136-м году жизни.
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18 декабря 2021 г. 13:50
Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Китаянка Алимихан Сейти умерла на 136-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня агентство "Синьхуа".

По его сведениям, гражданка Китая, проживавшая в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района, вела довольно активный образ жизни. Она занималась домашним хозяйством, обходилась практически без чужой помощи, совершала регулярные прогулки и, несмотря на почтенные годы, помогала внукам ухаживать за правнуками.

Поселок Кумушерик, где жила Алимихан Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей: там немало пожилых людей старше 90 лет. Власти заботятся о том, чтобы в этом населенном пункте сохранялась солидная социальная прослойка лиц преклонного возраста. Для этого правительство регулярно организует бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.

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Версия на английском языке Oldest person in China dies at 135

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