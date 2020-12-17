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Самая богатая женщина мира захотела быстрее раздать свое состояние

Самая богатая женщина мира захотела быстрее раздать свое состояние Самая богатая женщина мира и бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт пожертвовала более четырех миллиардов долларов за четыре месяца этого года.
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17 декабря 2020 г. 05:12
Самая богатая женщина мира захотела быстрее раздать свое состояние
Маккензи Скотт

Самая богатая женщина мира и бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт пожертвовала более четырех миллиардов долларов за четыре месяца этого года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Скотт попросила свою команду выяснить, как быстрее раздать состояние. В этом году ее капитал вырос на 23,6 миллиарда долларов США (до 60,7 миллиарда), так как акции Amazon взлетели. Скотт занимает 18 место в списке самых богатых людей мира.

"Пандемия стала серьезным ударом для американцев. Как экономические потери, так и последствия для здоровья были хуже для женщин, цветных людей и тех, кто живет в бедности. Между тем, пандемия существенно увеличила богатство миллиардеров", - отметила она. Пожертвования Скотт в этом году составят около шести миллиардов долларов.

Получателями оказались 30 высших учебных заведений. Деньги получили также более 40 продовольственных банков. Всего Скотт пожертвовала 380 благотворительным организациям. "У меня непропорционально большая сумма денег", - отметила самая богатая женщина мира. Скотт подписала обязательство о пожертвованиях в 2019 году, она хочет раздать большую часть своего состояния.

По условиям развода, который состоялся в 2019 году, она получила четверть принадлежащих Джеффу Безосу акций Amazon, которые на тот момент оценивались в 36 миллиардов долларов.

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