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    ​Саакашвили приехал на избирательный участок на велосипеде

    Он заверил, что готов работать с чиновниками, которых выберут жители Одессы

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Губернатор одесской области Михаил Саакашвили приехал на избирательный участок в Одессе на велосипеде.

    Как передает Report, об этом сообщает местный портал «Первый городской».

    «Сегодня решается судьба нашего города. Великого города. Будем активными — город будет процветающим. Будем как всегда — будем сидеть в болоте», — отметил Саакашвили.

    Также губернатор рассказал, что голосование для него стало особенным событием, поскольку он участвует в выборах на Украине в первый раз, и заверил, что готов работать с чиновниками, которых выберут жители Одессы.

    Также на местных выборах в Киеве уже проголосовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк.

    На Украине 25 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. 

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