​Саакашвили приехал на избирательный участок на велосипеде

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Губернатор одесской области Михаил Саакашвили приехал на избирательный участок в Одессе на велосипеде.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал «Первый городской».

«Сегодня решается судьба нашего города. Великого города. Будем активными — город будет процветающим. Будем как всегда — будем сидеть в болоте», — отметил Саакашвили.

Также губернатор рассказал, что голосование для него стало особенным событием, поскольку он участвует в выборах на Украине в первый раз, и заверил, что готов работать с чиновниками, которых выберут жители Одессы.

Также на местных выборах в Киеве уже проголосовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк.

На Украине 25 октября проходят выборы в органы местного самоуправления.