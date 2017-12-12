С онлайн-аукциона продано два самолета Боинг-747

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Через онлайн-аукцион "Таобао" было продано два грузовых самолета Боинг-747 по общей договорной цене 320 млн юаней (около 48 млн долларов США), сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Сегодня в Народном суде средней инстанции города Шэньчжэнь южнокитайской провинции Гуандун состоялась церемония передачи самолетов покупателю.

21 ноября этого года на судебный онлайн-аукцион "Таобао" были выставлены три грузовых самолета Боинг-747, по итогам которого китайская авиакомпания SF Airlines купила два из них. Третий самолет продать не удалось.

Это первый случай, когда по решению суда на онлайн-аукцион выставляется самолет, отметила Юэ Яньни, заместитель председателя Палаты по делам расчетов и банкротства Народного суда средней инстанции города Шэньчжэнь.