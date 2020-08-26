Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо

Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо.

Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал CBC.

Один из очевидцев рассказал, что неизвестная рыба была внушительных размеров и напоминала утконоса. Также ее плавники напоминали крылья, а огромный нос, по его словам, был сделан "будто из резины".

Мужчина принес находку на местный рыбный завод, где также не смог получить ответ, что именно это за существо. Тогда он обратился к пользователям соцсетей, опубликовав снимки находки.

Как выяснилось, ему попалась носатая химера. Эти рыбы обитают на глубине более 200 метров и встречаются крайне редко. Мужчину также поразило то, что она была ядовитой: специальный шип на спине химер служит им для защиты от других хищников.

Биолог Кэролайн Мири в комментарии CBC Radio заявила, что ученые мало знают об истории и поведении этих подводных существ. Она также отметила, что рыбакам повезло, так как животное могло травмировать их ядовитым шипом, если бы было извлечено из воды живым.