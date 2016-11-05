Руководство телеканала "Fox" приняло решение о продлении популярного сериала "Симпсоны"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Руководство американского телеканала "Fox" приняло решение о продлении мультипликационного сериала "Симпсоны" на 29-й и 30-й сезоны.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, таким образом, "Симпсоны", удерживающие рекорд как самый старый сериал на телевидении, также поставит мировой рекорд по общему количеству эпизодов – на данный момент он принадлежит сериалу "Дым от выстрела", насчитывающему 635 серий.

Ранее сообщалось, что "Симпсоны" стали вторым в истории прайм-тайм телешоу с 600 сериями.