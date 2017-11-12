 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Руины затонувшей крепости найдены на дне озера в Турции - ФОТО

    Оно было обнаружено на глубине более 10 метров

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На дне озера Ван в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, древняя крепость оказалась затопленной из-за подъема уровня воды в озере за последние столетия на 150 метров

    Крепость была построена во времена государства Урарту. Находка, обнаруженная на дне озера, представляет собою сооружение площадью около квадратного километра. Оно было обнаружено на глубине более 10 метров.

    Отмечается, что при подводных исследованиях была найдена также и каменная скульптура льва.

    Местные власти рассчитывают, что древняя затопленная крепость привлечет внимание археологов и туристов-дайверов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi