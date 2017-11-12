Руины затонувшей крепости найдены на дне озера в Турции - ФОТО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На дне озера Ван в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, древняя крепость оказалась затопленной из-за подъема уровня воды в озере за последние столетия на 150 метров

Крепость была построена во времена государства Урарту. Находка, обнаруженная на дне озера, представляет собою сооружение площадью около квадратного километра. Оно было обнаружено на глубине более 10 метров.

Отмечается, что при подводных исследованиях была найдена также и каменная скульптура льва.

Местные власти рассчитывают, что древняя затопленная крепость привлечет внимание археологов и туристов-дайверов.