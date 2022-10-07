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Розовый бриллиант продадут за 20 млн фунтов на аукционе Sotheby's

Розовый бриллиант продадут за 20 млн фунтов на аукционе Sotheby's Розовый бриллиант Williamson Pink Star планируется продать на аукционе Sotheby's в Гонконге на сумму свыше 20 млн фунтов стерлингов.
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7 октября 2022 г. 12:48
Розовый бриллиант продадут за 20 млн фунтов на аукционе Sotheby's

Розовый бриллиант Williamson Pink Star планируется продать на аукционе Sotheby's в Гонконге на сумму свыше 20 млн фунтов стерлингов.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Камень стал вторым в истории по величине из тех, что когда-либо выставлялись на аукционах. Бриллиант весит 11,15 карата. Его название придумано в честь двух других огромных розовых бриллиантов: почти 60-каратного овального бриллианта Pink Star, который был продан за 71,2 млн долларов на аукционе в 2017 году, и камня Williamson весом 23 карата. Его преподнесли в дар Елизавете II на ее свадьбу в 1947 году.

Розовые бриллианты особенно редко встречаются среди цветных бриллиантов.

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Версия на английском языке Pink diamond expected to fetch more than £20m at Sotherby

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