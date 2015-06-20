Рояль Леди Гаги на церемонии открытия Игр в Баку украшало более двух тысяч цветов

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Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Рояль, за которым выступала известная певица Леди Гага на церемонии открытия первых Европейских игр в Баку, украшало более двух тысяч цветов.

По сообщениям Report, как рассказал ТАСС один из самых известных флористов Азербайджана Дмитрий Туркан, который оформлял фортепиано, а также букет победителей, на его украшение ушло более двух тысяч цветов.

"Идея с роялем под ковром из цветов принадлежит режиссеру церемонии греку Димитрису Папаиоанну, - рассказал Туркан. - По задумке пение Гаги должно было рождать жизнь, цветение. Меня пригласили оформлять рояль за 36 часов до открытия. Условие было сложное - во-первых цветы под палящим солнцем должны были выжить, во-вторых воду использовать было нельзя. Слишком дорогой инструмент. Потребовался мозговой штурм всей технической команды. Нашли единственный выход - каждый цветок поместить в пробирку. Их, к слову, больше двух тысяч плюс зелень. Оформлением занималось пять человек. В общем, на следующий день у меня был солнечный удар".

В композицию вошли гвоздика, клематис, дельфиниум, пион, роза, амарантус, пассифлора, левкой, лизиантус, гортензия, салал, эвкалипт, плющ. Певице работа понравилась, особенно аромат композиции.

"Гага осталась довольна увиденным, особенно ароматом - мы использовали левкой, растение наших бабушек, - рассказал художник. - На солнце он раскрылся свежестью. Для нас наградой за работу стало выступление Леди Гаги на репетиции. Такое не всякому дано увидеть".