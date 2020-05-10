​Российский бак взорвался в космосе

Бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-акаунте сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

По данным американской стороны, взрыв произошел 8 мая между 8:02 и 9:51 по бакинскому времени. Бак разорвался на 65 обломков. Уточняется, что инцидент не связан со столкновением с другим объектом. Разрушенный бак имеет номер 37 756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.

По данным специализированного сайта ВВС США space-track.org, до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной высотой 3606 километров.

Взорвавшийся бак использовали в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р". Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.