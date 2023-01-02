О нас

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей Житель Нижнего Новгорода стал обладателем главного приза в 1 млрд рублей (около 14 млн долларов - ред.) по итогам новогоднего тиража "Русского лото", прошедшего 1 января 2023 года.
Это интересно
2 января 2023 г. 00:41
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Житель Нижнего Новгорода стал обладателем главного приза в 1 млрд рублей (около 14 млн долларов - ред.) по итогам новогоднего тиража "Русского лото", прошедшего 1 января 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"По итогам новогоднего, 1473-го тиража "Русского лото" в России появился второй лотерейный миллиардер. По предварительным данным, им стал участник из города Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Всего по итогам новогоднего тиража разыграно более 2,5 млрд рублей, выиграли более 8 млн билетов.

Первым миллиардером по итогам розыгрышей "Русского лото" стал участник новогоднего тиража, состоявшегося 1 января 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

На Землю надвигается первая мощная магнитная буря 2023 года
На Землю надвигается первая мощная магнитная буря 2023 года
1 января 2023 г. 15:15
Цукерберг купил компанию, печатающую линзы для очков
Цукерберг купил компанию, печатающую линзы для очков
31 декабря 2022 г. 14:07
Королевский эксперт: Карл III исключил Маркл и Гарри из своей речи не из-за фильма
Королевский эксперт: Карл III исключил Маркл и Гарри из своей речи не из-за фильма
27 декабря 2022 г. 12:42
Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник
Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник
24 декабря 2022 г. 17:47
Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми представили рождественскую открытку
Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми представили рождественскую открытку
24 декабря 2022 г. 15:44
В ОАЭ планируют установить два мировых рекорда по запуску фейерверков 31 декабря
В ОАЭ планируют установить два мировых рекорда по запуску фейерверков 31 декабря
23 декабря 2022 г. 09:49
Климатические активисты отпилили верхушку рождественской ели в Берлине
Климатические активисты отпилили верхушку рождественской ели в Берлине
21 декабря 2022 г. 14:55
В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция
20 декабря 2022 г. 19:12
СВР рассекретила документы о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году
СВР рассекретила документы о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году
20 декабря 2022 г. 11:14
Ученые открыли еще один секрет эволюционного доминирования динозавров
Ученые открыли еще один секрет эволюционного доминирования динозавров
17 декабря 2022 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi