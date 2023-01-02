Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Житель Нижнего Новгорода стал обладателем главного приза в 1 млрд рублей (около 14 млн долларов - ред.) по итогам новогоднего тиража "Русского лото", прошедшего 1 января 2023 года.

Житель Нижнего Новгорода стал обладателем главного приза в 1 млрд рублей (около 14 млн долларов - ред.) по итогам новогоднего тиража "Русского лото", прошедшего 1 января 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"По итогам новогоднего, 1473-го тиража "Русского лото" в России появился второй лотерейный миллиардер. По предварительным данным, им стал участник из города Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Всего по итогам новогоднего тиража разыграно более 2,5 млрд рублей, выиграли более 8 млн билетов.

Первым миллиардером по итогам розыгрышей "Русского лото" стал участник новогоднего тиража, состоявшегося 1 января 2020 года.