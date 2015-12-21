Россия вводит санкции против Украины с 1 января

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Россия с 1 января 2016 года вводит санкции против Украины, которые включают таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное действующему в отношении стран, поддержавших санкции против России.

Как сообщает Report, cоответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Украина заявила о том, что с начала следующего года начинается, если говорить прямо, продолжается имплементация экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В этих условиях нам необходимо защитить свой рынок и наших производителей и не допустить ввоза под видом украинских товаров из других стран. На практике это означает, что с 1 января 2016 года в отношении Украины будут применяться ввозные пошлины, предусмотренные единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза", - заявил Медведев.

Кроме того с 1 января 2016 года на Украину будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к санкциям Евросоюза и США в отношении России.

В список товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.