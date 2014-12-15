Объем продаж крупнейших мировых производителей вооружения продолжает снижаться

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Продажи крупнейших производителей вооружений в 2013 году продолжили снижаться, при этом продажи российских фирм по-прежнему росли. Такие данные представлены в отчете, который составил Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ).

Согласно последним сведениям института, в 2013 году объем продаж крупнейших компаний-производителей вооружения, вошедших в Топ-100, составил 402 млрд. долларов, информирует Report со ссылкой на РБК.

В прошлом году продажи ста крупнейших оружейников уменьшились на 2% в реальном выражении по сравнению со снижением на 3,9% в 2012 году. То есть темпы снижения немного замедлились. "Это отчасти связано с значительным увеличением продаж оружия российскими компаниями и другими развивающимися поставщиками", – говорится в отечете, опубликованном на сайте СИПРИ.

Продажи компаний, чьи штаб-квартиры располагаются в Соединенных Штатах и Канаде, продолжают умеренно снижаться, в то время как продажи российских компаний, а также молодых производителей в Западной Европе увеличились на 20%. Свои продажи повысили французские компании, продажи британских фирм остались на прежнем уровне. Продолжают снижаться поставки итальянских и испанских производителей вооружений.

"Доля мировых продаж оружия компаний за пределами Северной Америки и Западной Европы растет с 2005 года", – говорит Од Флеран, директор СИПРИ по программам вооружений и военных расходов.

Что касается показателей по отдельным компаниям, то наибольший рост показали российские производители. Наибольшего прироста добилась "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" (118%). За ней следуют "Алмаз-Антей" (34%) и "Объединенная Авиастроительная Корпорация" (20%). Рост продажа оружия "Алмаз-Антей2 в 2013 году сделал его 12-м по величине производителем вооружений. В 2013 году в Топ-100 производителей вооружений вошли десять российских компаний.

"Значительное увеличение продаж оружия российскими компаниями в 2012 и 2013 годах в большой степени связано с непрерывными инвестициями в военные закупки со стороны правительства России в течение 2000-х годов. Эти инвестиции явно направлены на модернизацию возможностей национального производства оружия в целях включения их в один ряд с крупнейшими производителями в США и Западной Европе", – говорит Симон Веземан, старший научный сотрудник СИПРИ.

Тогда как на уменьшение продаж американских компаний повлияли начавшееся в 2011 году снижение расходов США на оборону, введение закона о контроле над бюджетом и вывод войск из Афганистана и Ирака. Эта тенденция сохранилась и в 2013 году – американские производители уменьшили свои продажи на 4,5%. Также сократилось количество американских фирм, входящих в Топ-100: с 42 компаний в 2011 году до 38 в 2013 году.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute) – независимый международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. Основан 1 июля 1966 года.