Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Россия и США построят космическую станцию на орбите Луны. Как сообщает Report со ссылкой на газету "Известия", проект будет называться "Ворота в дальний космос" (Deep Space Gateway), он станет продолжением сотрудничества, которое ведут в настоящее время на МКС РФ, США, Япония, Канада и Евросоюз.

Перед Россией в данном проекте ставится задача изготовить шлюзовый модуль, позволяющий космонавтам проводить эксперименты и ремонт на поверхности станции. Сборка всего объекта стартует в 2020 году. Изначально на станцию будут прибывать краткосрочные экспедиции, затем станцию начнут использовать для высадки людей на Луну.