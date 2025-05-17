Российский турист: Выставка ретро-автомобилей в центре Баку вызывает чувство ностальгии

Российский турист Михаил Харитонов, побывавший на выставке классических автомобилей, проходящей в центре Баку в рамках проекта "Эволюция скорости", поделился с Report своими впечатлениями.

Российский турист Михаил Харитонов, побывавший на выставке классических автомобилей, проходящей в центре Баку в рамках проекта "Эволюция скорости", поделился с Report своими впечатлениями.

По его словам, выставка ретро-автомобилей в центре Баку стала для них настоящим сюрпризом. "Конечно, было приятно вновь взглянуть на жемчужины советского автопрома", - отметил гость.

Он признался, что с радостью узнал некоторые из экспонатов: "Я увидел здесь модель ГАЗ-21, на которой когда-то ездил мой отец, и "Москвич", за рулем которого сидел сам. Советские автомобили, представленные на выставке, в хорошем состоянии – видно, как бережно к ним относились владельцы. Такие машины требуют особого ухода".

Михаил также отметил доброжелательность местных жителей: "Люди у вас очень приветливые, это мне понравилось больше всего. Мы не испытываем никаких проблем в общении. Просто увидели, что все идут в одну сторону, последовали за потоком – и вот, оказались на выставке. Нам сказали, что завтра будет продолжение, и мы обязательно вернемся. Это отличное место, чтобы провести время, испытать ностальгию и в то же время посмотреть современные авто".

Отметим, что выставка, стартовавшая сегодня, продолжится завтра показом спортивных автомобилей.

Фото: Мирджавад Эминоглу