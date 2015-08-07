​Российский школьник загнал Путина в тупик - ВИДЕО

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ В Сети появилось видео, на котором российский школьник решил поговорить с президентом Российской Федерации, и задать ему интересующий вопрос.

Как передает Report, мальчика волновала ситуация в Украине.

Очевидно, лидер российского государства не ожидал такого вопроса.

Напомним, что диалог между школьником и Путиным состоялся еще во вторник.

На видео видно, как Путин просит детей задать интересующие их вопросы. И вот, один из школьников спрашивает Владимира Владимировича о том, какая сейчас ситуация в Украине. Президент России не ожидал такого вопроса, на что, растерявшись, ответил: «Хорошо, я надеюсь».