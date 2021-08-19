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Российские ученые разрабатывают средство от тромбоза при COVID-19 из водорослей

Российские ученые разрабатывают средство от тромбоза при COVID-19 из водорослей В морских водорослях нашли вещества, которые могут стать основой лекарств против тромбозов
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19 августа 2021 г. 03:10
Российские ученые разрабатывают средство от тромбоза при COVID-19 из водорослей

В морских водорослях, распространенных на Дальнем Востоке, нашли вещества, которые могут стать основой лекарств против тромбозов — распространенного осложнения COVID-19, сообщает Report со ссылкой на Известия.

Ученые НИИ им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора опубликовали статью, в которой обосновали возможность создания натурального, низкотоксичного и дешевого по сравнению с синтетическими препаратами антикоагулянта.

По словам исследователей, в будущем такой препарат может стать заменой широко используемого сейчас гепарина, наиболее распространенного антикоагулянта в медицине, который, однако, имеет негативные побочные эффекты.

Российские специалисты выяснили, что дальневосточные морские водоросли содержат вещества, способные снизить последствия нарушений гемостаза при COVID-19.

Как пояснили ученые, полисахариды из морских водорослей, содержащие в своем составе сульфатную группу, препятствуют развитию тромбов. Поэтому при тяжелом течении заболевания морские соединения можно будет применять в качестве средства вспомогательной терапии, а уже выздоровевшим пациентам назначать для ускоренного восстановления.

Пока ученые только в самом начале пути, и применение веществ из водорослей обосновано теоретически. После разработки фармсубстанции эффективность и безопасность полисахаридов еще предстоит проверить сначала на животных, а затем в полном цикле клинических испытаний.

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